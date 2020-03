Cocu en Rooney kansloos tegen ManUnited in FA Cup

De doelpunten van ManUnited kwamen van Luke Shaw en twee van de Nigeriaan Odion Ighalo, die ruim een maand geleden werd gehuurd van het Chinese Shanghai Shenhua. Rooney was in de slotminuut nog dicht bij een goal, toen een vrije trap van oud-AZ-doelman Sergio Romero schitterend uit de kruising werd geranseld.



Voor aanvoerder Wayne Rooney (34) van Derby County was tegen zijn voormalige club geen hoofdrol weggelegd. Ook de Nederlandse doelman Kelle Roos kon uitschakeling niet voorkomen.



ManUnited speelt in de kwartfinales op 21 maart uit tegen Norwich City, de club van doelman Tim Krul. De Nederlandse keeper stopte woensdag in de penaltyreeks tegen Tottenham Hotspur twee strafschoppen en mede daardoor plaatste de club uit Norwich zich bij de laatste acht.