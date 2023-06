Coco Gauff opnieuw naar kwartfinales Roland Garros, primeur voor Ons Jabeur

Voor de als zevende geplaatste Jabeur is het voor de eerste keer dat ze de laatste acht haalt in Parijs. ,,Twee keer eerder stond ik in de vierde ronde, twee keer lukte het niet om voor verder te komen. Nu wel”, zei ze na afloop van de wedstrijd. Jabeur was in 2022 verliezend finaliste bij Wimbledon en de US Open.

Jabeur neemt het in de kwartfinale op tegen de Braziliaanse Beatriz Haddad Maia: de nummer 14 van de wereld. Maia won in drie sets van de Spaanse Sara Sorribes Tormo: 6-7(7), 6-3, 7-5. De wedstrijd duurde bijna 4 uur en werd nét niet de langste vrouwenpartij ooit op Roland Garros.

Drie op een rij voor Gauff

Coco Gauff bereikte voor het derde jaar op rij de laatste acht. De als zesde geplaatste Amerikaanse tennisster won in twee sets van de Slowaakse Anna Karolina Schmiedlova: 7-5 6-2.

De 19-jarige Gauff liet Schmiedlova in de eerste set terugkomen van een achterstand van 5-2. Bij 5-5 nam ze alsnog afstand. In de tweede set kwam Gauff niet meer in de problemen.

In de kwartfinales treft de talentvolle tiener mogelijk Iga Swiatek. De Poolse nummer 1 speelt later op maandag in de vierde ronde tegen Lesia Tsoerenko uit Oekraïne. Swiatek en Gauff stonden vorig jaar tegenover elkaar in de finale van Roland Garros. Swiatek won eenvoudig met 6-1, 6-3. Swiatek kan de eerste speelster worden die Roland Garros twee jaar op rij wint sinds Justine Henin in 2007.

Volledig scherm Casper Ruud. © AP

Casper Ruud

In het mannentoernooi drong Casper Ruud door naar de kwartfinales. De Noorse nummer 4 van de wereld rekende in drie sets af met Nicolas Jarry uit Chili, die plek 35 op de wereldranglijst bezet. Het werd 7-6 (3), 7-5, 7-5 voor Ruud.

De Noor, die vorig jaar de finale verloor van Rafael Nadal, neemt het in de kwartfinale op tegen de winnaar van de partij tussen Holger Rune uit Denemarken en Francisco Cerundolo uit Argentinië.

Demi Schuurs

Demi Schuurs is er samen met haar Amerikaanse dubbelpartner Desirae Krawczyk niet in geslaagd de kwartfinales van Roland Garros te bereiken. De als vijfde geplaatste Schuurs en Krawczyk verloren in de achtste finales van Su-Wei Hsieh uit Taiwan en de Chinese Xinyu Wang, die de wedstrijd met 7-6 (6), 6-4 naar zich toe trokken.

Schuurs kwam op Roland Garros nooit verder dan de derde ronde. Op de andere drie grandslamtoernooien haalde ze minimaal de kwartfinales.

Schuurs (29) was in Parijs de enige Nederlandse tennisster in het vrouwendubbelspel.

