Coach Werder Bremen zegt sorry tegen Pizarro

Werder Bremen-coach Florian Kohfeldt heeft zich verontschuldigd bij zijn aanvaller Claudio Pizarro, die in zijn laatste wedstrijd voor de club niet mocht invallen in de wedstrijd tegen Heidenheim. De 41-jarige Peruaan debuteerde in 1999 bij Bremen, waar hij zijn loopbaan na omzwervingen langs onder meer Bayern München en Chelsea maandag afsloot.

Pizarro kwam dit jaar nog tot achttien invalbeurten in de competitie, die voor Bremen werd besloten met een play-off om promotie/degradatie tegen Heidenheim. Na de 0-0 thuis handhaafde Bremen zich net door een 2-2-gelijkspel in Heidenheim. Na de wedstrijd werd Pizarro door zijn medespelers gejonast en toog Kohfeldt naar zijn vier jaar oudere aanvaller om zich te excuseren. ,,Ik heb me verontschuldigd dat ik hem niet kon inbrengen in zijn laatste wedstrijd, maar de situatie was er niet naar”, zei de coach.

Pizarro bleek er minder moeite mee te hebben. ,,Hij zei me dat het hem geen bal uitmaakte, dat het hem er alleen maar om was gegaan dat we erin zijn gebleven.”

,,Bedankt, mannen, bedankt, Werder Bremen. Tweede liga, nooit!” schreef de Peruaan een dag later op Twitter. Pizarro maakte in 490 competitieduels 197 doelpunten voor Bremen, Bayern en FC Köln. Bayern-spits Robert Lewandowski is de enige buitenlander die meer doelpunten maakte in de Bundesliga.

Florian Kohfeldt viert het lijfsbehoud in Heidenheim.