Coach Rangnick wint bij debuut met ManUnited dankzij wereldgoal Fred

Net als onder Carrick was er opnieuw geen basisplaats voor Donny van de Beek. De thuisploeg probeerde Palace in de beginfase te overrompelen. Maar langzaamaan zwakte het offensief af, al had Diogo Dalot kort voor rust de beste kans. Het schot van de Portugees van ManUnited verdween langs het doel van Vicente Guaita.



Ook na rust slaagde Crystal Palace er lang in de thuisploeg van scoren af te houden. De Londenaren kregen zelf de beste kans maar Jordan Ayew schoot uit een moeilijke hoek in de 75e minuut voorlangs. Twee minuten later was het alsnog raak voor United. De Braziliaan Fred schoot vanaf de rand van het strafschopgebied geplaatst raak en bezorgde zo Rangnick een geslaagd debuut.