Coach Herrlich koopt tandpasta en mist eerste duel Augsburg

Herrlich heeft zelf zijn straf bepaald. ,,In deze situatie heb ik niet het goede voorbeeld gegeven en vanwege dit wangedrag zal ik vrijdag de training niet leiden en zaterdag tegen Wolfsburg niet de leiding over de ploeg hebben.”



De Bundesliga heeft strenge veiligheidsregels ingesteld om in coronatijd weer te gaan voetballen. Een van de maatregelen is minstens zeven dagen voor de start van het seizoen in quarantaine in een trainingskamp. Bovendien worden spelers en staf geregeld getest op het coronavirus.