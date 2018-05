Coach Hasenhüttl laat contract ontbinden bij Leipzig

Hasenhüttl was twee seizoenen lang hoofdtrainer van Leipzig. Vorig seizoen eindigde de club nog als tweede in de Bundesliga. Dit keer kwam Leipzig niet verder dan de zesde plaats, waardoor het genoegen moet nemen met deelname aan de voorronde van de Europa League.

De vijftigjarige Hasenhüttl was eerder onder meer drie jaar lang coach van FC Ingolstadt. Hij leidde de club in 2015 voor het eerst in het bestaan naar het hoogste voetbalniveau in Duitsland.