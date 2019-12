Coach Ferguson leidt Everton voorlopig uit de zorgen met zege op Chelsea

Ferguson had een basisplaats ingeruimd voor de middenvelders Theo Walcott en Morgan Schneiderlin. Dat ging ten koste van Tom Davies en Yerry Mina, die met een hamstringblessure aan de kant bleef. Richarlison zette de thuisploeg al in de vijfde minuut op voorsprong. De Braziliaan kopte raak op aangeven van Djibril Sidibé.

Kort na rust maakte Calvert-Lewin er zelfs 2-0 van, maar drie minuten later was de marge alweer verkleind tot één, na een doelpunt van Mateo Kovacic. Chelsea drong aan, kreeg kansen maar verzuimde in te grijpen toen de ingevallen Davies op karakter doordrong in het strafschopgebied, waarna Calvert-Lewin de bal in het doel kon schuiven.