Coach en voorzitter weg bij Egypte na blamage bij Afrika Cup

Preses Hany Abo Rida zette na de smadelijke nederlaag in Caïro in de achtste finales tegen Zuid-Afrika (0-1) eerst de Mexicaanse trainer Javier Aguirre en diens voltallige technische staf op non-actief. Daarna nam de ontgoochelde voorzitter zelf ontslag. Hij blijft tot het einde van het toernooi nog wel aan als de baas van het organisatiecomité van de Africa Cup.



Abo Rida heeft naar eigen zeggen zijn verantwoordelijkheid genomen na de aftocht van Egypte, ‘dat alle steun, zowel moreel als materieel, had ontvangen van de Egyptische regering.’ Hij riep de overige bestuursleden van de Egyptische voetbalbond op om ook op te stappen.



Egypte, met topspits Mo Salah (Liverpool) in de aanval, was de grote favoriet voor de eindzege in eigen land.