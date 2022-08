Coach Arminia al na vier duels op straat, maar record staat op ontslag na tien minuten

Arminia, dat vorig seizoen nog op het hoogste niveau actief was, is dramatisch begonnen in de tweede Bundesliga. De eerste vier duels gingen allemaal verloren. Zaterdag was HSV met 2-0 te sterk, waardoor de laagvlieger hekkensluiter is in de Bundesliga. Forte kwam afgelopen zomer over van de Zwitserse club Yverdon-Sport. Hij was bezig aan zijn eerste buitenlandse avontuur.