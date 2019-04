Clubs in Premier League geven 300 miljoen uit aan zaakwaarnemers

Koch scoort, uitvak ontploft; de zwaarbe­voch­ten overwin­ning van NAC op Excelsior in beeld

11:15 Toen aanvoerder Menno Koch woensdagavond diep in de extra tijd de winnende treffer voor NAC tegen Excelsior binnen schoot, ontplofte het uitvak en vlogen de spelers elkaar uitzinnig van vreugde in de armen. De eerste overwinning van dit kalenderjaar van NAC in beeld.