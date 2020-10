Clubs gaven 1,6 miljard euro minder uit aan transfers dan vorig jaar

Het transferbewakingssysteem van de FIFA registreerde 3,32 miljard euro aan uitgaven voor spelers die zich tussen clubs in verschillende landen verplaatsen. In de veel kortere transferperiode in de zomer van 2019 was dat nog 4,91 miljard euro. Van de 3,32 miljard euro werd er liefst 3,2 miljard uitgegeven door clubs uit Europa. Engelse clubs gaven met 1,06 miljard euro opnieuw het meeste uit. Er werd door clubs in totaal 2,96 miljard euro verdiend met de verkoop van spelers.