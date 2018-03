Clublegende Le Tissier: Transfersoap Van Dijk heeft Southampton slecht beïnvloed

Lazaar in beroep tegen jarenlange schorsing: 'Het is zwaar overdreven'

10:33 Ismael Lazaar gaat in beroep tegen de jarenlange schorsing die hem boven het hoofd hangt wegens een positieve dopingtest. De advocaat van de Tilburgse kickbokser is druk bezig. ,,Dit slaat nergens op. Ik weet niet wat er allemaal gaande is. Het is zwaar overdreven", zegt Lazaar.