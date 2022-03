Clubiconen geven Manchester United ervan langs, naam Erik ten Hag valt opnieuw

United ging dinsdagavond na de eerdere 1-1 in Spanje op het eigen Old Trafford met 0-1 onderuit en dus is de kritiek niet mals. Vooral trainer Ralf Rangnick moet het ontgelden.

,,Hoe hij uitgekozen is om zes maanden trainer te zijn van deze club, ik weet het niet", zei Scholes, zelf tussen 1993 en 2013 goed voor meer dan 700 wedstrijden voor Manchester United en talloze hoofdprijzen, bij BT Sports . ,,De juiste trainer voor dit tem vinden is enorm belangrijk, want er zit echt talent in de selectie.”

,,Het eerste dat de club moet doen om weer in de buurt van de landstitel te komen, is een geschikte trainer vinden die werkt voor dit team. We hebben al flink geleden en ik denk dat er nog meer komt voor we terug zijn waar we willen zijn.”

,,Het gaat nog jaren duren voor we weer om de titel mee kunnen doen. Dat doen we al niet meer sinds het vertrek van Sir Alex Ferguson en het lijkt er niet op dat we dichterbij komen. Eerder alsof we de verkeerde kant op gaan. We hebben de juiste trainer nodig en de mensen achter de schermen moeten er voor zorgen dat dat dit keer lukt.”

Erik ten Hag

,,Natuurlijk is het niet goed genoeg. Er zijn te veel jaren zonder trofeeën, zelfs jaren zonder ook maar voor prijzen te hebben gevochten”, zei doelman David de Gea (31) na de 1-0-nederlaag.

,,We moeten duidelijk uitspreken dat we grote dingen willen bereiken en dat we willen vechten voor de prijzen. We willen in de competitie niet alleen voor de top vier spelen en in de kwartfinales van de Champions League komen, maar we zijn ver verwijderd van onze doelen. Iedereen moet meer brengen, want deze club is te groot voor waar we nu staan.”

United staat vijfde in de competitie en moet vrezen voor het mislopen van een ticket voor de Champions League. Arsenal, dat vierde staat, heeft 1 punt meer en drie duels minder gespeeld.

,,Dit is waar we op dit moment staan en het is een moeilijke situatie. Maar we moeten blijven vechten”, zei de Spaanse keeper. “Het is moeilijk om in woorden uit te drukken hoe we ons op dit moment voelen. Ik voel me erg verdrietig. Maar we waren niet goed genoeg.”