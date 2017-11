Clubheldin Pals van judoclub Made: 'Nu wil ik winnen ook'

"Oh, echt waar?", is haar eerste reactie. "Ik dacht dat ze mij vandaag iets zouden laten weten. Via de mail. Maar dit vind ik heel leuk, ja." Op de voorgrond treedt Pals (52) nog altijd niet graag. De moeder-overste van judoclub Made - en ook van Zevenbergen en Haragei in Terheijden - zorgt liever achter de schermen voor alles in iedereen. Toen ze anderhalve week geleden te horen kreeg dat ze nog volop in de race was, kwam de judoka Pals voor even naar boven. "Nu wil ik winnen ook", zei ze.