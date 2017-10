Clubheldin Jenny Pals: moeder-overste bij judoclub Made

Zorgen voor mensen zit Pals in het bloed. Niet alleen voor haar zoon, maar ook voor de leden van judoclub Made, Zevenbergen en Haragei in Terheijden - ook daar is ze vrijwilligster - helpt ze graag op weg. Ieder weekend reist Pals met de junior judoka's stad en land af om ze te sturen bij wedstrijden. Eigenlijk maakt het Pals niet uit. Al komt de judoka uit Oost-Groningen, dan nog begeleidt zij hem of haar naar de jurytafel. ,,Dat zit gewoon in mij."

Zelf stond Pals als zevenjarige op de mat. Hoe dat kwam? ,,Ik was heel erg druk. Ons ma wist niet meer wat ze met mij aan moest, dus gingen we naar de huisarts. Pilletjes waren in die tijd nog niet verkrijgbaar. Hij adviseerde mij op judo te gaan zodat ik mijn energie kwijt kon."

Ze bleek over een portie talent te beschikken. Twee opeenvolgende jaren, ze was toen veertien en vijftien jaar oud, kroonde Pals zich tot Nederlandse kampioene tot 65 kilogram. Ze haalde uiteindelijk de zwarte band en mocht aansluiten bij de nationale selectie. Dat ging haar te ver. ,,Ik moest overstappen naar een grote judovereniging, Tilburg in dit geval, en daar intern gaan wonen. Ho even, dacht ik toen. In die tijd voelde dat als de andere kant van de wereld. Nee, daar had ik geen trek in."

De nationale selectie liet Pals schieten. Bij de kerntrainingen in Utrecht, met de bondscoach, mocht ze ook aansluiten. Maar verhuizen? Nee, dat was niets voor haar. Op een gegeven moment gaf ze er helemaal de brui aan. ,,Ik was er wel klaar mee." Maar de deur van judoclub Made achter zich dichttrekken, kwam geen moment in Pals op. Dus ging ze aan de slag als vrijwilliger. En dat doet ze nu, 29 jaar later, nog steeds. Met alle plezier.

Herkend worden

Graag in de belangstelling staat Pals niet. ,,Ik ben liever achter de schermen bezig om het mensen naar de zin te maken." Toch geniet ze van haar uitverkiezing tot clubheld. Iedereen in Made kent of herkent haar. ,,Dan loop ik in de supermarkt en roept iemand: 'Jenny, ik heb op je gestemd hoor. En de buurvrouw trouwens ook!'."