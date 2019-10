Clubblad 1. FC Köln slingert Ehizibue ‘op de bon’

In een zogenaamde boete van de stad Gelsenkirchen wordt de voormalig speler van PEC Zwolle verweten op 5 oktober om 19.49 in de Arena auf Schalke “de volgende overtredingen te hebben begaan: U hebt de maximale snelheid tot dusver binnen het speelveld overschreden”.

De 24-jarige Ehizibue werd in de wedstrijd die in 1-1- eindigde ‘geflitst’ met een snelheid van 35,85 kilometer per uur. Volgens zijn club was er in een Bundesliga-wedstrijd nog niet eerder zo’n hoge snelheid gemeten.