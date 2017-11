Club Brugge wint na dubbele comeback van Zulte Waregem

Club Brugge blijft maar winnen in de Belgische Jupiler Pro League, waarin het riant aan kop gaat. In de thuiswedstrijd tegen Zulte Waregem kwam Club Brugge twee keer op achterstand, maar uiteindelijk won de ploeg van Ivan Leko toch met 3-2 in het Jan Breydelstadion.