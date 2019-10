Club Brugge wint bij Zulte Waregem en blijft aan kop

Club Brugge behield een voorsprong van drie punten op nummer twee Standard Luik, dat Waasland-Beveren met 2-0 versloeg. De doelpunten kwamen op naam van Mehdi Carcela-González en Obbi Oulare. Standard heeft één wedstrijd meer gespeeld dan Club Brugge.



Subtopper Antwerp speelde gelijk bij titelhouder KRC Genk (2-2). Voor de ploeg van verdediger Wesley Hoedt kwamen Didier Lamkel en Ivo Rodrigues tot scoren. De laatste werd in de 82e minuut van het veld gestuurd na zijn tweede gele kaart. Mede daardoor kon Genk, zevende op de ranglijst, diep in de extra tijd nog op gelijke hoogte komen via een goal van Sander Berge.