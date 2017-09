Club Brugge wint Belgische topper bij Charleroi

Warande aan kop na derde zege op rij, Zwart-Wit wint derby

19:15 HOCKEY - De vrouwen van Warande gaan na drie speelronden aan kop in de eerste klasse C. De 1-0 zege tegen Goirle betekende de derde overwinning op rij in dit nog prille seizoen, waarmee de Oosterhoutse ploeg als enige nog zonder puntverlies is.