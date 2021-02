‘Club Brugge wil in navolging van topclubs naar de beurs’

Zwaargewon­de Woods niet vervolgd na autocrash: ‘Dit was een ongeval en geen misdaad’

24 februari Golficoon Tiger Woods (45) zal niet worden vervolgd voor roekeloos rijden. ,,We overwegen geen enkele aanklacht in deze crash. Dit was een ongeval en dat is geen misdaad”, zei sherrif Alex Villanueva van Los Angeles County.