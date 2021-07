Club Brugge was er nog lang niet klaar voor: Vormer, Lang en Dost zien competitie als oefenpotjes

VIDEO Lang voorkomt nederlaag Club Brugge met assist in 103de minuut

25 juli Club Brugge heeft een nederlaag in de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen ternauwernood kunnen voorkomen. Dat deed de regerend landskampioen tegen KAS Eupen in een zéér curieuze slotfase: Noa Lang gaf in de dertiende minuut van de blessuretijd de assist op de 2-2.