Club Brugge vangt bot bij Ekkelenkamp, maar heeft beet bij Lang

Kruijswijk tevreden: ‘Ik vond het een mooie rit’

17:43 Steven Kruijswijk eindigde in de tweede etappe van de Giro d’Italia in het uitgedunde peloton, op vijf tellen van ritwinnaar Diego Ulissi. De kopman van Jumbo-Visma ging op de slotklim van ruim 3 kilometer makkelijk mee met de favorieten. ,,Het is gewoon een kwestie van veilig over de finish komen”, aldus Kruijswijk.