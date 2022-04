Club Brugge start play-offs met zege op Antwerp, assist Lang

Lang moest in de 69ste minuut geblesseerd naar de kant. Bas Dost (in belangstelling van zijn oude clubs SC Heerenveen en FC Emmen) en Ruud Vormer bleven op de bank bij Club Brugge, dat de afgelopen twee seizoenen kampioen van België werd.



Club Brugge eindigde in de reguliere competitie in de Jupiler Pro League vijf punten achter Royale Union Saint-Gilloise, de stuntploeg uit Brussel die na 48 jaar terugkeerde op het hoogste niveau van België. Bij de start van de play-offs moeten alle clubs echter de helft van hun punten inleveren, waarmee de spanning weer volledig terug is in de titelstrijd. Met de goede start in de play-offs heeft Club Brugge direct nog wat extra druk op Union gezet.



Royale Union speelt om 18.30 uur in het eigen Stade Joseph Marien (capaciteit van 9.400 plaatsen) de Brusselse derby tegen Anderlecht. De ploeg van trainer Vincent Kompany, verdediger Wesley Hoedt en spits Joshua Zirkzee plaatste zich pas op de laatste speeldag met de hakken over de sloot voor de play-offs om het kampioenschap.