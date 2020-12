Club Brugge mede dankzij assist Lang aan kop in België

Ligue 1 Olympique Marseille wint topper van AS Monaco en voert druk op PSG weer op

12 december Olympique Marseille blijft het goed doen in de Franse voetbalcompetitie. Het elftal van de Portugese trainer André Villas-Boas won de topper tegen AS Monaco met 2-1. Voor Marseille was het de zesde winstpartij op een rij.