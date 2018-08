Club Brugge loopt ondanks goal Vormer averij op bij Antwerp

Ruud Vormer opende na ruim een uur de score namens de bezoekers. In de 84e minuut maakte Faris Haroun gelijk. Met Vormer hadden ook Stefano Denswil en Arnaut Groeneveld een basisplaats bij Brugge, dat op tien punten uit vier duels kwam.

Anderlecht won vrijdag al met 2-0 van Excelsior Moeskroen. De club uit Brussel is nu in de Belgische Pro League de enige ploeg die nog zonder puntverlies is.