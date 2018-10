Club Brugge lijdt in Luik eerste competitienederlaag

Bij het Nederlands getinte Brugge stonden Ruud Vormer, Stefano Denswil en Arnaut Danjuma Groeneveld in de basis. Club is goed begonnen aan de competitie en staat bovenaan met een voorsprong van twee punten op KRC Genk. Luik, dat door Ajax werd uitgeschakeld in de voorronde van de Champions League, staat in de Belgische subtop.



Toch was het Standard dat na ruim een halfuur op voorsprong kwam door een bekeken schot van Mehdi Carcela. Na een uur verdubbelde spits Renaud Emond de marge. Hoewel Club Brugge terug in het duel kwam door een eigen doelpunt van Christian Luyindama, mocht het geen aanspraak maken op een resultaat. De Roemeen Razvan Marin besliste tien minuten voor tijd de wedstrijd: 3-1.