Club Brugge laat in slotfase zege liggen bij Charleroi

Brugge, dat begon met aanvoerder Ruud Vormer, Tahith Chong en Noa Lang in de basis, kwam al vroeg op 1-0. Een aanval via Hans Vanaken belandde via verdediger Dorian Dessoleil van Charleroi in de 7e minuut in het doel.

De thuisploeg ging in de tweede helft op zoek naar de gelijkmaker, maar creëerde aanvankelijk weinig kansen. Vlak voor tijd was Charleroi dicht erbij, maar het schot van invaller Jordan Botaka belandde op de paal. Even later was Shamar Nicholson met een rake kopbal toch goed voor de 1-1. Chong was toen al geblesseerd uitgevallen en Lang was gewisseld.