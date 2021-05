Club Brugge kan Belgische titel pakken in uitwedstrijd bij Anderlecht

Samenvatting Berghuis na behalen finale play-offs: ‘Voor fans spelen, is het mooiste wat er is’

0:19 Steven Berghuis stond met een grote glimlach voor de camera's van ESPN. Feyenoord had met 6000 fans in de Kuip de finale van de play-offs om Europees voetbal bereikt door Sparta met 2-0 te kloppen. ,,Hun aanwezigheid is een grote kracht voor ons.”