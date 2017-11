Club Brugge in verlenging langs Zulte Waregem

Brugge opende voortvarend met een doelpunt van Jelle Vossen in de vierde minuut. Die voorsprong kwam tot de rust niet in gevaar. Ook in de tweede helft leek er niets aan de hand voor de ploeg van aanvoerder Ruud Vormer. De thuisploeg creëerde geen enkele kans, maar kwam via een strafschop toch op gelijke hoogte. Davy De fauw was de maker.



Oud-Feyenoorder Jordy Clasie kwam namens Brugge in het veld, hij zag de thuisploeg meteen opnieuw toeslaan via Leya Iseka. Met een oranje bal vanwege de sneeuw maakte Dennis zeven minuten voor het einde van de reguliere speeltijd gelijk. In de verlenging besliste hij het duel.