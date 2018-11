Club Brugge hard onderuit tegen Zulte Waregem

Club Brugge kan nu nog verder achterop raken bij koploper Racing Genk. De ploeg van aanvoerder Ruud Vormer heeft een achterstand van vier punten en een wedstrijd meer.



Vormer zag na 50 minuten spelen 0-3 op het scorebord staan. De Nederlandse middenvelder speelde uiteindelijk de wedstrijd uit maar verder dan 1-3 kwam Club Brugge niet. Davy De Fauw, aanvoerder van Waregem, was in de 78ste minuut onfortuinlijk met een eigen doelpunt.

Daarvoor had Theo Bongonda al met twee doelpunten bijgedragen aan de verrassing in Brugge. Hamdi Harbaoui had vanaf de strafschopstip de openingstreffer gemaakt. Bij de winnende ploeg stond de Nederlander Sandy Walsh de hele wedstrijd op het middenveld.



Racing Genk hoopt zaterdag tegen de andere club uit Brugge (Cercle) de koppositie te verstevigen.