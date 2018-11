Club Brugge-coach Leko: ‘We verdienen meer dan één punt’

,,We zijn onze plaats in de Champions League waard, maar werden tot nu nog niet beloond voor ons goede spel.” Club Brugge verloor eerder van Borussia Dortmund (0-1) en Atlético Madrid (3-1) en heeft na het 1-1 gelijkspel tegen AS Monaco in het Jan Breydelstadion in Brugge één punt. Leko weet dat zijn ploeg moet winnen om kans te maken op overwinteren in Europa. ,,We weten dat het met minder dan een 1-1 hier moeilijk wordt voor de derde plaats.”

De coach van Brugge kan morgenavond tegen AS Monaco in het Stade Louis II niet beschikken over Arnaut Danjuma Groeneveld, Emmanuel Dennis en Jelle Vossen. Leko hoopt dat zijn aanvoerder Ruud Vormer na diens plek op de bank in de topper tegen Racing Genk extra gemotiveerd is. De Nederlandse international had in Belgische media ontgoocheld gereageerd. ,,Ik was blij met die reactie”, zei Leko. ,,Dat is immers de reactie van iemand die absoluut wil spelen, van een winnaar.”