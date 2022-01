Clownesk uiterlijk, maar als darter bloedserieus: Peter Wright klopt Michael Smith en is wereldkampioen

Hij mag er dan clownesk uitzien met zijn gekleurde hanenkam en kledij, het darten neemt Wright uiterst serieus. Dit was al zijn derde WK-finale. In 2014 verloor hij in de eindstrijd van Van Gerwen. Zes jaar later nam Snakebite revanche door Mighty Mike te verslaan en zich voor de eerste maal tot wereldkampioen te kronen. Het was toen pas zijn tweede major-titel, nadat hij in 2017 de UK Open had gewonnen. Op z’n 47ste haalde laatbloeier Wright dus zijn eerste grote vis binnen. Ruim vier jaar later staat de teller al op negen.