Clijsters ontvangt wildcard voor WTA-toernooi van Cincinnati

De 37-jarige Clijsters is bezig aan haar derde periode als proftennisster. Ze keerde begin dit jaar terug op de WTA Tour met twee nederlagen, maar boekte recent op het World Team Tennis-toernooi in de Verenigde Staten wel enkele overwinningen.



De organisatie van het Western & Southern Open, dat normaal in Cincinnati wordt gespeeld, gaf ook wildcards aan de Japanse Naomi Osaka en de Amerikaanse tennissters Venus Williams en Sloane Stephens. Kiki Bertens staat eveneens op de deelnemerslijst. De Nederlandse, twee jaar geleden winnares in Cincinnati, heeft zich ingeschreven, maar beslist pas op het laatste moment of ze ook afreist naar New York.



Het toernooi is van 20 tot en met 28 augustus, aansluitend zijn op hetzelfde complex de US Open.