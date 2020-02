Clijsters na rentree: Verwachtingen zijn nu nog verder gestegen

,,Ik kreeg kansen om de tweede set te winnen, maar zij verdedigde echt heel goed. Ze sloeg ook goed op, ik denk dat dat het verschil gemaakt heeft”, aldus de 36-jarige Clijsters. ,,In de tweede set zat ik echt beter in de wedstrijd. Ik zag de bal goed, kon haar spel lezen en domineerde soms de rally. Dat is positief voor de toekomst. Ik begrijp dat de verwachtingen nu nog verder gestegen zijn, maar dat is niet erg. Mijn verwachtingen zijn ook hoog.”

Clijsters begon wat onwennig, maar maakte er in de tweede set een spannende strijd van. Met fraaie winners liet ze zien nog altijd een geduchte tegenstandster te zijn. ,,Er zijn meisjes die veel harder slaan dan ik, maar ik heb hier alvast geleerd dat ik het ritme nog aankan en vanaf de baseline was ik zeker haar gelijke”, aldus de Belgische. ,,Ook de vechtlust is er nog. Toen ik in de tweede set op achterstand kwam, heb ik het hoofd niet laten hangen. Niet dat het me verbaast, maar het is goed om te weten dat ik dat nog ergens in me heb. Ja, ik ben hier blij mee.”