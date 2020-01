Clijsters maakt zich zorgen om collega's op Australian Open

Video Boksbond benadert Badr Hari voor Olympische Spelen

11:34 De Nederlandse boksbond heeft Badr Hari gevraagd of hij interesse heeft deel te nemen aan de Olympische Spelen. De 35-jarige Amsterdammer behoort tot een groep kickboksers die volgens voorzitter Boris van der Vorst de potentie heeft om mee te doen aan de Spelen in Tokio (2020) of Parijs (2024).