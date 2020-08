Clijsters hersteld van blessure: rentree in New York

video Kersverse NAC’er Venema werd warm gemaakt door Dessers: ‘Als je de kans krijgt altijd doen, zei Cyriel’

29 augustus Nick Venema werd deze week gehuurd van FC Utrecht en gepresenteerd als nieuwste aanwinst van NAC. De aanvaller is wedstrijdfit en kan zaterdag meteen zijn officiële debuut maken in de wedstrijd tegen Jong AZ. Venema liet zich over NAC informeren door twee oude bekenden.