Cleveland op 3-3 in Eastern Conference-finale tegen Boston

Opnieuw was LeBron James de grote uitblinker. Hij was goed voor maar liefst 46 punten, 11 rebounds en 9 assists. Nog één zege is James verwijderd van acht NBA-finales op rij: eerst vier met de Miami Heat, dit jaar zou zijn vierde kunnen worden met de Cavaliers. Daarvoor moeten hij en zijn ploeg wel breken met een 'traditie' in deze serie: de thuisploeg wint de wedstrijd.