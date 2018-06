Clement zet streep door Ronde van Zwitserland

Madese wielrenner Clement niet van start in Ronde van Zwiters­land door rugblessu­re

10:49 Stef Clement uit Made is voorlopig uit de roulatie. De 35-jarige wielrenner van LottoNL-Jumbo heeft tijdens een hoogtestage een rugblessure opgelopen. Of de blessure zijn optreden in Frankrijk in de weg staat, kon hij nog niet zeggen. ,,We werken er nu hard aan'', aldus Clement.