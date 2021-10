Clayton sloopt wereldkampioen Price en wint World Grand Prix: ‘Een droom die uitkomt’

Clayton vloog uit de startblokken in de Morningside Arena in Leicester en nam vlotjes een 2-0 voorsprong in sets. In de derde set drukte de 47-jarige Brit het gaspedaal zelfs nog dieper in door op spectaculaire wijze twee achtereenvolgende legs binnen te halen met respectievelijk een 170-finish en een 164-finish.



De wereldkampioen wist zich nog even op te richten door terug te komen tot 3-1, maar daarna voerde zijn opponent weer het hoogste woord. Met een fraaie 116-finish maakte Clayton het karwei af. Zijn gemiddelde was met 94,44 per drie pijlen bijna twee punten hoger dan de 92,47 van de 36-jarige Price. Bij de World Grand Prix moeten darters hun legs beginnen én eindigen met een dubbel.

Volledig scherm Jonny Clayton is de nieuwe kampioen van de World Grand Prix. © LAWRENCE LUSTIG

Beste seizoen uit zijn loopbaan

Clayton, die in de halve finales nog een einde maakte aan de droomweek van Danny Noppert, beleeft het beste seizoen uit zijn loopbaan. ‘The Ferret’ schreef eerder dit jaar met The Masters en de Premier League of Darts al twee prestigieuze toernooien op zijn naam.

,,We willen allemaal majortoernooi winnen, ik ben dolgelukkig", jubelde Clayton na afloop. ,,Het is een lange week geweest. Maar om in de finale tegen de nummer één te spelen en hem te verslaan, dat is fantastisch. Ik heb er bijna geen woorden voor. De lach op mijn gezicht zal voorlopig niet verdwijnen.”



Price wacht nog altijd op de eerste titel sinds hij wereldkampioen is geworden. Hij presteerde uitstekend met halvefinaleplaatsen in onder meer de UK Open en World Cup of Darts, maar wist daarin net als zaterdagavond geen beslag op het zilverwerk te leggen. ,,Jonny was dit keer te sterk voor me", aldus een realistische Price. ,,Hij speelde geweldig en miste bijna geen dubbel. Op de belangrijke momenten stond hij er steeds. Hij was gewoon beter. Maar de volgende keer zal ik hem weer verslaan.”

