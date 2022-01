Clásico in de woestijn: waarom Barcelona - Real Madrid in Saoedi-Arabië gespeeld wordt

FC Barcelona en Real Madrid staan vanavond in Saoedi-Arabië (20.00 uur) tegenover elkaar in de halve finale van de strijd om de Spaanse Super Cup. De locatie van het treffen zorgt voor de nodige controverse. En waarom doen er eigenlijk vier clubs mee?

De eerste wedstrijd om de Spaanse Super Cup vond plaats in 1982 en gold sindsdien, net als in Nederland, als de jaarlijkse seizoensopwarmer tussen de landskampioen en de bekerwinnaar van het vorige seizoen. Barcelona pakte de prijs dertien keer. Elf keer ging Real Madrid er mee aan de haal, Bilbao won drie keer, Atlético twee keer. Bilbao is titelverdediger, de ploeg was vorig seizoen in de finale te sterk voor het Barcelona van Ronald Koeman.

De Spaanse Super Cup wordt sinds 2020 jaarlijks in januari met vier ploegen gespeeld. Barcelona doet mee als bekerwinnaar, Real Madrid als nummer twee van de competitie. De andere halve finale gaat donderdag tussen landskampioen Atlético Madrid en verliezend bekerfinalist Athletic Bilbao. De finale staat voor zondag op de planning.

Het is de tweede keer dat het toernooi om de Spaanse Super Cup in het Midden-Oosten wordt gehouden. In 2020 vonden de duels plaats in het King Abdullah Sports City Stadion in Jeddah. Vorig jaar werd de hele boel, in verband met de coronamaatregelen, verplaatst naar Sevilla. Deze week wordt er gespeeld in het King Fahd Stadium in Riyadh in Saoedi-Arabië. De Saudische overheid en de Spaanse voetbalbond zijn volgens diverse media overeengekomen dat het toernooi tot 2029 in Riyadh gespeeld wordt. Daar staat een bedrag van 30 miljoen euro per jaar tegenover.

,,Het slaat nergens op om voor een wedstrijd die we gewoon hier hadden kunnen spelen naar Saoedi-Arabië te gaan”, liet Raul García, middenvelder van Athletic Bilbao, weten. ,,Voetbal is erg veranderd, in die zin dat niemand meer aan de fans denkt. Het gaat alleen nog maar om geld verdienen en sponsors binnenhalen. We verliezen de basis van het voetbal uit het oog. Het gaat om de sfeer, families die samen naar het voetbal gaan, speeltijden die aansluiten bij de wensen van de toeschouwers. Er is veel veranderd sinds ik begon te voetballen.”

Amnesty International deed deze week een oproep aan de vier clubs. ,,Jullie hebben de mogelijkheid om het toernooi te gebruiken om de zorgen over de mensenrechten in Saoedi-Arabië onder aandacht te brengen. We vragen jullie aanvoerders om een paarse armband te dragen, tijdens de wedstrijden, of op trainingen en persconferenties.” De armband zou een teken van solidariteit met de onderdrukten zijn.

Keuzes voor Xavi FC Barcelona kampt al het hele seizoen met veel blessureleed, maar het einde lijkt in zicht. Trainer Xavi ziet voor het duel in de halve finale van de Spaanse Supercup tegen Real Madrid flink wat spelers terugkeren in zijn selectie. En dus heeft de opvolger van Ronald Koeman eindelijk wat te kiezen. Volledig scherm Barcelona-trainer Xavi. © EPA Onder meer Frenkie de Jong is weer fit. De 24-jarige middenvelder liep vorige week een spierblessure op in het moeizaam gewonnen bekerduel met Linares (1-2). Zonder De Jong verspeelde de ploeg van Xavi zaterdag in La Liga punten bij Granada (1-1). Naast De Jong zijn ook Ansu Fati, Pedri, Ronald Araújo en aanwinst Ferran Torres weer fit genoeg om in actie te komen tijdens het duel dat in Saoedi-Arabië wordt afgewerkt. Spaanse media speculeren druk over de opstelling van Barcelona, nu Xavi wat ruimer in zijn keuzes zit. ,,Er is veel concurrentie”, zei het clubicoon van de Catalanen. ,,Uiteindelijk zullen de spelers die dat het meest verdienen in actie komen.” Memphis Depay wordt in een aantal kranten buiten de basis gehouden. Net als Luuk de Jong overigens. Frenkie de Jong wordt wel aan de aftrap verwacht.