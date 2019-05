CL-loting: Ajax profiteert van EL-winst Chelsea

Arsenal eindigde namelijk afgelopen seizoen op de vijfde plek in de Premier League en kon zich alleen dankzij een EL-zege voor de Champions League plaatsen. De ploeg van coach Emery heeft 101.000 punten op de coëfficiëntenlijst en zou bij een overwinning op Chelsea in pot 1 terecht zijn gekomen. Chelsea (85.000 punten) zou dan naar pot 2 gaan en Ajax (70.500 punten) naar pot 3.

PSV

PSV begint als nummer 2 van de eredivisie door de EL-zege van Chelsea in de tweede kwalificatieronde tegen het Zwitserse FC Basel of Olympiakos Piraeus uit Griekenland. Basel werd afgelopen seizoen in de tweede kwalificatieronde door PAOK Saloniki uitgeschakeld. Olympiakos kwam afgelopen voetbaljaar in de Europa League uit. De Grieken werden in de achtste finales door Dinamo Kiev uit de Europa League gekegeld. PSV verzamelde 37.000 punten en komt bij plaatsing in pot 3 voor de loting van de groepsfase.