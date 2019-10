CL-duel met Club Brugge in gevaar voor Neymar na dijbeenblessure

Superta­lent Gauff (15) legt beslag op eerste WTA-titel

16:39 De 15-jarige Coco Gauff heeft in het Oostenrijkse Linz haar eerste grote toernooi gewonnen. In de WTA-finale was de Amerikaanse in drie sets te sterk voor Jelena Ostapenko: 6-3, 1-6, 6-2.