CL-apotheose: Voetballen zonder vangnet

Door Maarten Wijffels



Roman Weidenfeller haalde deze week nog eens aan hoe het altijd ging in de beslissende fase van de Champions League. De oud-keeper van Borussia Dortmund vertelde in zijn column in Kicker over de weg naar de finale van 2013. ‘In de halve finale wonnen we van Real Madrid. Na onze 4-1 zege thuis – dankzij een jonge, uitblinkende Robert Lewandowski – trok Real voor de return alle registers open.’



Van de Duitse kleedkamer maakten ze bij Real een bakoven. Weidenfeller: ‘Het was er bijna 50 graden. En het stonk er als de hel. Vervolgens gingen we het veld op, zaten er bijna 100.000 man. Bernabéu was een heksenketel. We verloren met 2-0. Maar het was wel de mooiste nederlaag uit mijn loopbaan.’’



Hij wil er maar mee zeggen: dat gaan we nu allemaal niet zien. Dit seizoen krijgt de Champions League zijn apotheose in een setting die van elke vorm van klassieke psychologische oorlogsvoering is gespeend. Alle kwart- en halve finales worden vanaf vandaag op neutraal terrein gespeeld. In Lissabon. Zonder publiek. En net als de finale gaan ze over één wedstrijd.