City wipt over Chelsea heen na cruciaal onderling duel

Met een thuiswedstrijd tegen Chelsea stond er voor Manchester City een tweede kraker binnen twee Premier League-speelrondes op het programma. Voor de interlandbreak gingen The Citizens immers onderuit tegen koploper Liverpool, dat ook vanmiddag ternauwernood wist te winnen. Voor aanvang van City - Chelsea stond Chelsea elf punten achter koploper Liverpool op de derde plaats in de Premier League. City had nog een punt minder dan Chelsea. Leicester City, dat vanmiddag ook won, stond met drie punten meer dan Chelsea op plek twee. Dat het duel tussen Manchester City en Chelsea een cruciale was met het oog op de titelaspiraties mocht dan ook een understatement genoemd worden.

Hoewel de ploeg van Pep Guardiola thuis speelde, was het juist Chelsea dat een stormachtige start van de wedstrijd verzorgde. Na 21 minuten leverde dat zelfs een verdiende 0-1 voorsprong op voor The Blues. N’Golo Kanté werd diep gestuurd door Mateo Kovacic en de kleine Fransman wist de bal na een duel met Benjamin Mendy met moeite langs City-doelman Ederson te frommelen.



Volledig scherm N'Golo Kanté maakt de 0-1 voor Chelsea. © Getty Images

Gelijkmaker

Tot die tijd creëerde City nauwelijks iets en de ploeg van Guardiola had dan ook een dosis geluk nodig om al vrij snel weer gelijk te maken. Kevin De Bruyne schoot met links en omdat Kurt Zouma de bal nog van richting veranderde, was Chelsea-doelman Kepa Arrizabalaga kansloos: 1-1.



Die gelijkmaker gaf City meteen wat vleugels en nog voor rust wist City de achterstand helemaal om te buigen. Kovacic en Emerson lieten met slap verdedigend werk Riyad Mahrez naar binnen komen en uithalen. De middenvelder uit Algerije schoot en maakte de 2-1, dat was tevens de ruststand.

Volledig scherm Kevin De Bruyne viert zijn goal. © EPA

Tweede helft