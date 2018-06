City wil meer geld voor Angeliño, Lammers heeft clubs voor het uitkiezen

Rood-Wit schakelt TOP uit en houdt hoofdklas­se­droom levend

31 mei Rood-Wit heeft de tweede ronde van de nacompetitie bereikt. In Oss rekende de ploeg van Reinald Boeren af met TOP: 0-1. WVV is de volgende tegenstanders van de Willebrorders, in de jacht op promotie naar de hoofdklasse.