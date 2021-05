‘City-verdediger Aymeric Laporte kiest maand voor start EK toch voor Spanje’

Aymeric Jean Louis Gérard Alphonse Laporte. Zijn naam verklapt al een mix van Frans en Baskisch bloed. De Spaanse voetbalbond probeerde hem jaren geleden al over te halen om voor het nationale team te komen spelen, maar Laporte wilde toch graag zijn droom waarmaken om voor Frankrijk uit te komen. Nu lijkt Laporte toch nog international van Spanje te gaan worden. Bondscoach Luis Enrique heeft de Spaanse bond gevraagd er werk van te maken, nadat hem ter oren kwam dat Laporte toch van gedachten was veranderd over zijn voetbalnationaliteit. Dat zou geen probleem moeten zijn, want Laporte kwam nooit uit voor het nationale team van Frankrijk.



Laporte groeide op het Franse Agen, maar heeft Baskische overgrootouders. De linksbenige verdediger werd op zijn zestiende door Athletic Club uit Bilbao gescout bij Bayonne, nadat hij eerst tien jaar voor SU Agen Football had gespeeld. Laporte haalde het eerste elftal bij Athletic Club en speelde 222 wedstrijden voor de Baskische club, waarin hij tien keer scoorde. In januari 2018 nam Manchester City hem voor 65 miljoen euro over. Bij City staat Laporte na 111 duels op zeven prijzen (binnenkort mogelijk negen met Premier League en Champions League) en acht goals, waaronder de winnende in de League Cup-finale tegen Spurs op 25 april.