City-sterren Laporte en Mahrez besmet met corona

Nederland­se ploeg stelt teleur op WK triatlon gemengde teams

6 september De Nederlandse ploeg heeft bij het WK triatlon op de aflossing voor gemengde teams in Hamburg genoegen moeten nemen met de elfde plek. Dat was het minste resultaat voor Oranje op deze nieuwe olympische discipline in de afgelopen vier jaar. De wereldtitel in Hamburg ging voor het derde jaar op rij naar Frankrijk, gevolgd door Verenigde Staten en Groot-Brittannië.