City moet kampioensfeest uitstellen door goal Ziyech en penaltyflater Agüero

Dat de wedstrijd na een 1-0 voorsprong voor City nog kantelde was vooral heel pijnlijk voor Sergio Agüero. De clubtopscorer aller tijden van de Citizens, die na dit seizoen vertrekt, ging in de blessuretijd van de eerste helft hopeloos in de fout toen hij vanaf de stip de voorsprong kon verdubbelen. Zijn ‘Panenka’ werd eenvoudig uit de lucht geplukt door de Senegalese keeper Edouard Mendy. Het voorproefje op de Champions League-finale was even daarvoor opengebroken door Raheem Sterling.