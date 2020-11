City maakt geen fout in Griekenland en overwintert, weer ruime zege verrassing Gladbach

Samenvatting PSG verslaat RB Leipzig en houdt zicht op plek bij laatste zestien

24 november PSG heeft in de Champions League goede zaken gedaan in de strijd om een plek bij de laatste zestien. In eigen huis werd RB Leipzig met 1-0 verslagen waardoor in Groep H nog alles mogelijk is. Manchester United won ruim met 4-1 van Basaksehir.