City heer en meester op Old Trafford en zet grote stap naar derde finale op rij

Manchester City is hard op weg naar de derde League Cup-finale op rij. The Citizens lieten vanavond op Old Trafford niets heel van stadsgenoot Manchester United in de eerste van de twee halve finales van het Engelse bekertoernooi: 1-3.

Manchester City won liefst drie van de laatste vier League Cups én vier van de laatste zes. In 2014, 2016, 2018 én 2019 stonden The Citizens met de beker in handen. Manchester United won het Engelse bekertoernooi in 2017 en mocht ook dit jaar proberen om de rivaal van bekerwinst af te houden. De stadsgenoten werden namelijk aan elkaar gekoppeld in de halve finale van het League Cup-toernooi, te beginnen met het heenduel op Old Trafford.

Vertrouwen

United kon dat duel met enig vertrouwen tegemoet zien. Hoewel de laatste twee wedstrijden niet werden gewonnen door de formatie van Ole Gunnar Solskjaer (0-0 tegen Wolverhampton Wanderers en 2-0 nederlaag tegen Arsenal) werd het laatste duel met Manchester City wél gewonnen. In december werd het op bezoek bij Manchester City 1-2. De laatste keer dat United twee keer achter elkaar won van City was in 2010. Ook in het seizoen 2016/17, toen United de League Cup dus won, wisten The Red Devils Manchester City uit het toernooi te knikkeren. Er waren dus wel wat statistieken waar de fans van United zich aan vast konden houden voor de derby van Manchester.

Al die hoop bleek echter bij rust al voor niets te zijn. Sterker nog: Solskjaer en consorten mochten blij zijn dat het bij rust niet al 0-5, 0-6 of 0-7 stond voor het lichtblauwe deel van Manchester. De ploeg van Pep Guardiola liet voor rust geen spaan heel van United. Aanleiding voor een eenzijdige eerste helft was een wondergoal van Bernardo Silva. De Portugees haalde verwoestend uit en via de onderkant van de lat ging de bal binnen: 0-1.

Volledig scherm David de Gea baalt nadat Andreas Pereira de bal in eigen doel heeft gewerkt. © BSR Agency

Na die openingsgoal werd de eerste helft alleen maar pijnlijker voor Manchester United. Silva was na ruim een halfuur de aangever bij de 0-2. Met een fraaie steekpass zette de Portugees Riyad Mahrez vrij voor David de Gea. De Algerijn, die vanavond Sadio Mané voor moest laten in de verkiezing van Afrikaans voetballer van het jaar, passeerde de Spaanse doelman en verdubbelde de marge.



Omdat Manchester United nauwelijks tot kansen kwam, leek de wedstrijd met die 0-2 meteen gespeeld. Dat was helemaal het geval toen Kevin De Bruyne Phil Jones kinderlijk eenvoudig uitspeelde en daarmee aan de basis stond voor de 0-3. In de rebound was het namelijk Andreas Pereira die de bal pardoes, en misschien wel geheel typisch voor de wedstrijd van Manchester United, in eigen doel werkte.



Dat het bij 0-3 bleef bij rust was een wonder te noemen. Manchester City gaf nog even vol gas, maar onder anderen Silva en Raheem Sterling wisten hun voet niet goed tegen een voorzet te zetten.

Volledig scherm Kevin De Bruyne speelt Phil Jones dol en staat aan de basis voor de 0-3. © AFP

Na rust spaarde Manchester City de stadsgenoot en dat gaf de thuisploeg zelfs nog de mogelijkheid om de marge te verkleinen. Marcus Rashford maakte er 1-3 van en daarmee maakte hij zijn vierde goal ooit tegen Manchester City. Alleen tegen Chelsea (vijf keer) wist de 22-jarige United-spits vaker te scoren.



Hoewel ook Manchester City nog wel wat kansen kreeg, viel er geen goal meer na die 1-3. Vooral Mahrez was ongrijpbaar op Old Trafford. Hij trof nog voor de 1-3 van Rashford de paal. In de slotfase zorgde een slippertje van City-doelman Claudio Bravo nog bijna voor de 2-3 van Rashford, maar de Chileense doelman kwam met de schrik vrij. De bal ging naast.



Manchester City wint met 1-3 van Manchester United en is dicht bij de derde League Cup-finale op rij. De return in het Etihad Stadium is op 29 januari. Schrale troost voor United: uitgoals tellen niet dubbel bij een gelijke stand over twee wedstrijden. The Red Devils moeten de return dus met twee goals verschil zien te winnen om minimaal strafschoppen af te dwingen. De andere halve finale van het League Cup-toernooi gaat tussen Leicester City en Aston Villa. Morgen is de heenwedstrijd in Leicester (21.00 uur).